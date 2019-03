EUA envia à Moçambique equipe para fornecer água potável e higiene após ciclone

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira o envio de uma equipe à Moçambique para proporcionar água potável e outros artigos básicos ao país africano devastado por um ciclone.

Aimee Lauer, que lidera as operações de assistência para a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), informou que a equipe, inicialmente de 15 membros, será possivelmente ampliada após uma avaliação do alcance do desastre.

O grupo proporcionará pastilhas de cloro para tornar a água potável e kits de higiene para ajudar a deter a propagação de doenças transmitidas pela água, após o ciclone Idai devastar a costa de Moçambique.

"Obviamente, quando há tanta água, o acesso à água potável para as famílias é uma necessidade importante", disse Lauer aos jornalistas.

"Isto não é algo que se resolverá da noite para o dia, mas nas próximas semanas, com sorte, ou meses, a medida em que a água retroceder e a infraestrutura voltar, deveremos ver uma mudança".

A USAID anunciou a concessão de 700 mil dólares em ajuda, dos quais 200 mil para responder aos efeitos do ciclone Idai, e o restante para enfrentar as inundações do início do mês em Moçambique, Malawi e Zimbábue.

Segundo funcionários do governo, ao menos 1,7 milhão de pessoas foram afetadas, e o ciclone deixou 400 mortos.