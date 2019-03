Comunicado do Business Wire :QatarDebate

Sua Excelência Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, vice-presidente e diretora executiva da Qatar Foundation (QF), participou da cerimônia de encerramento da quinta edição do Campeonato Árabe de Debate de Universidades Internacionais (International Universities Arabic Debating Championship, IUDC) organizado pela QatarDebate, membro da QF.

Princess Sumaya University for Technology in Jordan takes First Place (Photo: AETOSWire)

O campeonato - realizado sob o patrocínio de Sua Excelência Sheikha Hind bint Hamad Al Thani - aconteceu no Qatar National Convention Center de 16 a 20 de março de 2019 e incluiu 107 equipes de 51 países árabes e não árabes.

Durante a cerimônia, Sua Excelência Sheikha Hind apresentou os vencedores com seus prêmios. A equipe de debate da Princess Sumaya University for Technology na Jordânia ficou em primeiro lugar na edição deste ano da IUDC. A equipe dos meninos da Universidade do Qatar foi premiada em segundo lugar, enquanto a equipe da Universidade de Amar Telidji na Argélia foi premiada com o terceiro lugar.

Em seu discurso na cerimônia de encerramento, o Dr. Hayat Abdullah Maarafi, diretor executivo da QatarDebate, recebeu os convidados para o evento, expressando seu prazer em ver uma multidão tão grande "reunida pela língua árabe para celebrar sua diversidade e paixão pelo debate".

"Este campeonato é uma maneira de proteger e preservar a língua árabe", disse Maarafi.

Ela também pediu aos participantes que se comprometam a proteger a língua árabe, independentemente do país de origem. A conclusão bem-sucedida do campeonato é um testemunho de como as nações árabes estão progredindo com sua linguagem rica e a capacidade de se comunicar. Ela disse que a língua árabe é a linguagem do intelecto, elegância e dignidade.

Além disso, enquanto conduzia a cerimônia de encerramento, o Dr. Maarafi agradeceu Sua Excelência Sheikha Hind, na presença da Sra. Machaille Al-Naimi, presidente de desenvolvimento comunitário da QF; membros de elite da academia; embaixadores da QatarDebate; juízes locais e internacionais; voluntários; e membros da mídia - inclusive a Reuters - assim como à Al Jazeera Media Network por atuar como parceira de mídia e à Qatar Airways por ser a operadora oficial.

QatarDebate: A ideia de lançar o QatarDebate surgiu da visão de Sua Alteza Sheikha Moza bint Nasser Al Thani - presidente da Fundação Catar para Educação, Ciência e Desenvolvimento Comunitário - que se baseia no desenvolvimento humano como a riqueza mais estimada por meio de duas linhas paralelas: transplantar ciência e conhecimento, e o lançamento do aprimoramento das habilidades do talento criativo: a capacidade de expressar opinião e interagir com os outros, e não uma colisão entre eles.

A QatarDebate ajudou a alcançar seus objetivos, além do grande apoio dado pela Qatar Foundation para educação, ciência e desenvolvimento comunitário...

A QatarDebate foi fundada em 2008 para desenvolver o nível de discussão aberta e debate, e promovê-lo entre os estudantes no Catar e no Oriente Médio, incluindo a contribuição para a preparação de cidadãos globais e líderes de pensamentos no futuro.

