Bolsonaro participa de jantar de boas-vindas e aniversário em Santiago

O presidente Jair Bolsonaro participa, na noite desta quinta-feira, 21, de um jantar na residência do embaixador do Brasil em Santiago, Carlos Duarte, no bairro Las Condes, região nobre da capital chilena. Ele chegou ao local por volta das 20h30 depois de duas declarações à imprensa feitas no aeroporto e no hotel onde está hospedado.



O jantar serve como boas-vindas ao presidente brasileiro e também como comemoração do aniversário de Bolsonaro, que nesta quinta completa 64 anos. A rua onde mora o embaixador está com acesso fechado e não há registro de presença de apoiadores ou manifestantes contrários a Bolsonaro no local.



Em Santiago, movimentos sociais e partidos políticos de oposição ao presidente do Chile, Sebastián Piñera, convocaram protestos contra Bolsonaro para sexta-feira, 22, e sábado, 23.