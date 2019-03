Comunicado do Business Wire :ResMed

ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD) anunciou hoje que realizará uma reunião de investidores na quinta-feira, 4 de abril para discutir as aquisições recentes da empresa, as joint ventures existentes e a estratégia referentes ao cuidado respiratório e ao software fora do hospital.

Informações adicionais referentes à reunião de investidores, incluindo o horário e o link do webcast para as apresentações serão disponibilizados aproximadamente uma semana antes do evento e poderá ser acesso acessando http://investor.resmed.com. O espaço para o evento é limitado e, portanto, o comparecimento presencial estará disponível somente mediante convite.

As apresentações na reunião de investidores serão transmitidas por uma webcast em tempo real, que poderá ser acessada visitando http://investor.resmed.com. Uma reprodução do webcast estará acessível em nosso website e estará disponível aproximadamente duas horas depois do webcast. Além disso, uma reprodução por telefone estará disponível aproximadamente duas horas depois do webcast e estará acessível por aproximadamente um ano depois isso.

Sobre a ResMed

Na ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD), somos pioneiros em soluções inovadoras que tratam e mantêm as pessoas fora do hospital, possibilitando que elas tenham uma vida mais saudável e com mais qualidade. Nossos dispositivos médicos conectados em nuvem transformam o tratamento de pessoas com apneia do sono, doença pulmonar obstrutiva crônica (COPD) e outras enfermidades crônicas. Nossas plataformas abrangentes de software ambulatorial prestam apoio aos profissionais e cuidadores que ajudam as pessoas a se manterem saudáveis em casa ou no ambiente de tratamento de sua preferência. Ao possibilitarmos melhores tratamentos, melhoramos a qualidade de vida, reduzimos os impactos de doenças crônicas e também os gastos de consumidores e sistemas de saúde em mais de 120 países. Para saber mais, visite ResMed.com e siga @ResMed.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190321005803/pt/

Para a mídia: Jayme Rubenstein +1 858.836.6798 news@resmed.com

Para investidores: Amy Wakeham +1 858.836.5000 investorrelations@resmed.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.