Comunicado do Business Wire :Imago BioSciences, Inc.

A Imago BioSciences, Inc., uma empresa de biotecnologia em estágio clínico que desenvolve tratamentos inovadores para doenças mieloides, anunciou hoje um financiamento de US$ 40 milhões da série B, liderado pela Omega Funds, uma empresa internacional líder em investimentos que cria e investe em empresas de ciências biológicas. Outros investidores participantes da rodada incluem os investidores existentes Frazier Healthcare Partners, Amgen Ventures e MRL Ventures Fund, bem como HighLight Capital, Pharmaron e Greenspring Associates. A Dra. Dina Chaya, da Omega Funds, participará da diretoria e Dennis Henner permanecerá como Presidente do Conselho, representando seu fundo.

"A Imago BioSciences está extremamente satisfeita com o interesse e apoio da comunidade de investimentos; estamos particularmente satisfeitos com a composição desse novo consórcio de investimentos", disse Hugh Young Rienhoff, Jr., diretor executivo da Imago BioSciences. "Esses fundos permitirão que a Imago avance nossos programas por meio da conclusão dos estudos de fase 2b".

"Estamos entusiasmados para trabalhar com a equipe da Imago BioSciences, que já demonstrou resultados muito promissores com seu programa principal IMG-7289 em estudos pré-clínicos e clínicos", afirma a Dra. Dina Chaya da Omega Funds.

"A Frazier, junto com o apoio total do consórcio da série A, estava entusiasmada com esse financiamento. Encaramos o programa para tratar doenças mieloproliferativas como extremamente promissor", disse Patrick Heron, da Frazier Healthcare Partners.

Os recursos do financiamento serão usados para avançar no programa de pesquisa e desenvolvimento clínico de terapias para mielofibrose e outras neoplasias mieloides. No final de 2018, a Imago completou um estudo de fase 1/2a do IMG-7289 em pacientes com leucemia mieloide aguda e síndrome mielodisplásica de alto risco (NCT02842827). A Imago iniciou recentemente um estudo global de fase 2b em pacientes com mielofibrose (NCT03136185). Há indicações adicionais para o IMG-7289 planejadas.

Sobre o IMG-7289

O IMG-7289 é uma pequena molécula desenvolvida pela Imago BioSciences que inibe a demetilase 1 específica da lisina (LSD1 ou KDM1A), uma enzima reguladora da expressão da citocina, e demonstrou ser vital na manutenção da autorrenovação em células-tronco/células progenitoras do câncer, particularmente em células neoplásicas da medula óssea. Em estudos não clínicos, o IMG-7289 demonstrou eficácia antitumoral robusta in vivo em uma gama de malignidades mieloides e modelos de neoplasias mieloproliferativas como agente único e em combinação com outros agentes terapêuticos. O IMG-7289 também apresenta atividade contra tumores sólidos em combinação com outros agentes em modelos não clínicos.

Sobre a Imago BioSciences

A Imago BioSciences é uma empresa farmacêutica de estágio clínico, apoiada por capital de risco, focada em melhorar o gerenciamento de doenças proliferativas da medula óssea e a modulação do sistema imunológico. A empresa está atualmente focada em doenças neoplásicas da medula óssea, incluindo leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásica, policitemia vera, mielofibrose e trombocitemia essencial. A empresa está sediada na Califórnia.

Consulte o site www.imagobio.com para informações adicionais.

Sobre a Omega Funds

Fundada em 2004, a Omega Funds é uma empresa líder em investimento internacional que cria e investe em empresas de ciências biológicas que atendem às necessidades médicas mundiais mais urgentes. Tendo levantado mais de US$ 1 bilhão desde a sua criação, a Omega se especializou em identificar e impulsionar empresas através de pontos de inflexão de valor em todo o arco de inovação, desde a formação da empresa até marcos clínicos e adoção comercial. As empresas do portfólio da Omega Funds trouxeram 33 produtos para o mercado em várias áreas terapêuticas, inclusive oncologia, doenças raras, medicina de precisão e outras.

Consulte o site www.omegafunds.net para informações adicionais.

