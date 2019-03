Comunicado do Business Wire :XPRIZE

Hoje, no Dia Internacional das Florestas das Nações Unidas, a XPRIZE está lançando o Mapa do Impacto do Futuro das Florestas (Future of Forests Impact Roadmap), criado em parceria com a Kimberly-Clark Corporation. O relatório digital e seu site interativo, com base em técnicas de previsão futura, ilustram os avanços revolucionários necessários para alcançar um ecossistema de florestas mais saudável, que pode ser a base de futuras competições da XPRIZE.

Em todo o mundo, as florestas oferecem abrigo e segurança aos alimentos, protegem a biodiversidade e abrigam populações indígenas. Apesar de as florestas cobrirem mais de 30% da superfície da Terra, mais de 32 milhões de acres de florestas são perdidos anualmente devido à atividade humana, com pesquisas mostrando que o desmatamento e a degradação contínuos e em massa estão acelerando a mudança climática.

A XPRIZE projeta e realiza competições globais para incentivar o desenvolvimento de avanços tecnológicos que acelerem a humanidade em direção a um futuro melhor. Parte de seus esforços de projeto de prêmios inclui Mapas de Impacto, relatórios detalhados que analisam questões sociais, tecnológicas, econômicas, ambientais e políticas complexas e sobrepostas, para identificar as soluções mais eficazes em um domínio específico. Os Mapas de Impacto da XPRIZE são criados por meio de ampla pesquisa secundária, entrevistas com especialistas, workshops colaborativos com organizações e parceiros líderes, além de feedback e atividades de crowdsourcing através de comunidades online.

"Na XPRIZE, acreditamos que tanto a competição quanto a colaboração são essenciais para descobrir soluções para alguns dos maiores desafios do nosso tempo", afirmou Zenia Tata, diretora de impacto da XPRIZE. "As ameaças às nossas florestas são catastróficas, mas os avanços revolucionários e a comunidade apaixonada por trás do Mapa do Impacto do Futuro das Florestas nos deixam esperançosos de que, juntos, podemos estimular algo verdadeiramente revolucionário para ajudar a recuperar e renovar o nosso meio ambiente."

Para o Mapa do Impacto do Futuro das Florestas, a XPRIZE realizou uma revisão de literatura sobre a pesquisa florestal existente, entrevistou dezenas de especialistas na área e envolveu partes interessadas de mais de 90 organizações, incluindo universidades, organizações sem fins lucrativos, agências governamentais e empresas privadas para obter informações e avaliar as constatações.

"Promover a conscientização sobre o estado atual das nossas florestas é apenas o primeiro passo para gerar mudanças radicais", declarou François Dufresne, presidente do Conselho de Manejo Florestal (Forests Stewardship Council). "Somos apaixonados por ajudar a capacitar pessoas - especialmente povos indígenas - a fazerem escolhas diárias em apoio a nossas florestas, e participar do Mapa do Impacto do Futuro das Florestas ofereceu uma nova e excelente maneira de catalisar uma comunidade de inovadores e ajudar a proteger nosso meio ambiente."

"A gestão inovadora e sustentável dos recursos florestais do mundo tem benefícios econômicos, ambientais e sociais inigualáveis", disse Alexander Buck, diretor executivo da União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal (International Union of Forest Research Organizations). "Foi uma honra fazer parte do Mapa do Impacto do Futuro das Florestas, e estamos confiantes de que, através de comunicação, colaboração, visibilidade e divulgação, esses avanços revolucionários podem revelar novas inovações baseadas na ciência para o manejo florestal."

O Mapa do Impacto do Futuro das Florestas identifica os seguintes avanços revolucionários para alcançar um futuro melhor para as florestas e para a humanidade:

-- Supermadeira - Uma alternativa produzida de forma sustentável para a madeira que transfere a dependência da madeira virgem de plantações e florestas naturais para outro material que é produzido de forma sustentável e tem as mesmas forças e qualidades da madeira natural.

-- Transparência global - Um sistema que vai oferecer rastreabilidade e transparência de atividades relacionadas a florestas, gerando uma melhor responsabilização.

-- Superagricultura - Métodos agrícolas alternativos e altamente eficientes que retiram a pressão do uso da terra das florestas ao oferecer produções de culturas substancialmente maiores, com menor gasto de energia e menos resíduos de subprodutos.

-- Carne X - Métodos alternativos e altamente eficientes para a produção de carne que eliminam a maior parte dos resíduos e poluição gerados pela pecuária e minimizam os gastos com energia e ração.

-- Recuperação de florestas - Métodos econômicos que podem ser amplamente utilizados para recuperar florestas existentes e estabelecer novas.

-- Valor de florestas - Técnicas, métodos e plataformas que ajudam a avaliar o valor ecológico (serviço ecossistêmico) de florestas com alta resolução.

-- Interromper incêndios florestais - Técnicas altamente eficientes de prevenção e redução de incêndios florestais que poderiam oferecer melhor prevenção, redução e gerenciamento de incêndios florestais.

-- Espécies invasoras - Um sistema descentralizado que detecta e ajuda na eliminação de espécies nocivas e invasoras.

-- Supercarvão - Métodos e tecnologias expansíveis e altamente eficientes para converter madeira em carvão.

-- Sequestro de carbono - Reforçar o papel das florestas no sequestro e armazenamento de carbono, desacelerando a mudança climática e reduzindo os seus efeitos.

"Como organização, temos um conjunto ambicioso de objetivos de sustentabilidade que terão um impacto duradouro nas pessoas e comunidades que atendemos em todo o mundo", afirmou Lisa Morden, vice-presidente de segurança e sustentabilidade da Kimberly-Clark Corporation. "A parceria com a XPRIZE para criar o Mapa do Impacto do Futuro das Florestas incorpora essas ambições e oferece um outro caminho para ajudar as pessoas a compreender a importância do nosso ambiente e revelando avanços revolucionários que nos ajudarão a transformar o nosso planeta."

O Mapa do Impacto do Futuro das Florestas vem na sequência do primeiro Mapa de Impacto da XPRIZE, o Mapa do Impacto do Futuro das Habitações (Future of Housing Impact Roadmap), criado em parceria com a Lowe's. Para saber mais ou se envolver com o Mapa do Impacto do Futuro das Florestas, acesse impactmaps.xprize.org.

