Boeing 737 MAX será equipado com sinal de alerta luminosa

Os Boeing 737 MAX serão equipados com um sinal de alerta luminoso que avisará sobre qualquer problema de funcionamento do sistema estabilizador MCAS - em xeque após os recentes acidentes aéreos da Lion Air e da Ethiopian Airlines, informou nesta quinta-feira à AFP uma fonte industrial.

Este sinal luminoso, que até agora era opcional, se tornará integrante da aeronave, e trata-se de uma das modificações que a Boeing vai apresentar às autoridades americanas nos próximos dias, informou a mesma fonte sob anonimato.

Segundo ela, nem o avião 737 MAX 8 da Lion Air que explodiu em outubro no mar de Java causando 189 mortes, nem o da Ethiopian Airlines, que se acidentou em 10 de março do sudeste de Adis Abeba matando 157 pessoas, estavam equipados com este sinal luminoso.