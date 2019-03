Comunicado do Business Wire :Taulia

Aproveitando os mais recentes desenvolvimentos em tecnologia de IA, a plataforma atualizada da Taulia é compatível com tomadas de decisão simplificadas e informadas e fortalece as relações comprador-fornecedor.

-- A Taulia atualizou sua plataforma com um conjunto de novas capacidades de IA de classe mundial.

-- Taxa de fornecedores aproveitando ofertas de pagamento antecipado aumenta três vezes.

-- A plataforma aprimorada ajuda as empresas a tomar decisões mais bem-informadas sobre o seu capital de giro e dinheiro.

O provedor de soluções de capital de giro, Taulia, lançou uma nova versão de sua plataforma para comprador, que traz recursos aprimorados de inteligência artificial (AI) aos seus programas.

As empresas agora têm o poder da inteligência artificial ao seu alcance com o aprimoramento de próximo nível da plataforma da Taulia. A plataforma utiliza dados agregados sobre o comportamento do fornecedor, como o histórico de datas de pagamentos e a taxa percentual anual (APR) aceita por fornecedores ao receber pagamento antecipado, além de outros fatores, incluindo a sazonalidade. Ao sobrepor isso tudo com fontes de dados externas, a plataforma informa e simplifica o processo de tomada de decisão para empresas que operam programas de pagamento antecipado.

Fornecedores utilizam a plataforma para receber ofertas com base em seu histórico de comportamento, incluindo - mas não limitado a - datas de pagamentos antecipados, APR que estão dispostos a aceitar e quaisquer flutuações em sua posição financeira. Os fornecedores, portanto, recebem ofertas oportunas com a melhor taxa disponível, o que fortalece e aumenta a confiança da relação comprador-fornecedor. Os compradores já observaram uma melhoria de três vezes na eficiência de pagamento antecipado, o que significa que mais fornecedores estão fazendo uso das ofertas de pagamento antecipado disponíveis.

Vincent Beerman, diretor sênior de produtos na Taulia, que recentemente escreveu um artigo sobre o aproveitamento do poder da IA, disse: "A crescente disponibilidade e precisão da previsão significa que nossos clientes serão capazes de executar suas estratégias de capital de giro com menos risco e mais gratificações".

Cedric Bru, diretor executivo da Taulia, acrescentou ainda mais: "Esta é uma conquista emocionante e concreta para a Taulia. Somos o primeiro fornecedor de soluções de capital de giro a aproveitar o poder da inteligência artificial e trazer isso ao alcance de nossos clientes. Esta etapa em nossa jornada de produtos é sobre trazer o conhecimento e a tomada de decisão aos nossos clientes para tornar os programas de pagamento antecipado mais fortes, eficientes e rentáveis para todas as partes da cadeia de fornecimento".

Nota aos editores: A Taulia oferece soluções de capital de giro que facilitam a liberação de dinheiro, o aceleramento de pagamentos e a melhoria da estabilidade da cadeia de suprimentos. Desde a sua fundação em 2009, a Taulia imaginou um mundo onde todas as empresas podem prosperar com a liberação de dinheiro, utilizando a nossa plataforma de última geração. Atualmente, nossa equipe de especialistas em mudanças financeiras desenvolveu uma rede que conecta 1,6 milhão de empresas em 168 países e acelerou mais de US$ 91 bilhões em pagamentos antecipados. A Taulia está sediada em São Francisco, com instalações nos Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico.

