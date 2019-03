Várias pessoas morreram nesta quinta-feira (21) em uma explosão acidental em uma fábrica de produtos químicos em Ain Sokhna, às margens do mar Vermelho, no leste do Egito - informaram fontes médicas e de segurança.

De acordo com duas fontes médicas ouvidas pela AFP, há pelo menos dez corpos no necrotério do Hospital Geral de Suez. A imprensa local fala em mais de 15 vítimas, entre mortos e feridos.