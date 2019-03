Wall Street abre em baixa

Wall Street iniciou a sessão desta quinta-feira com preocupação com as perspectivas de crescimento e inflação dos Estados Unidos no dia seguinte a uma reunião do Fed que teve uma leitura diferente.

O Dow Jones perdeu 0,34% e o Nasdaq 0,25%.

O mercado de ações havia fechado com tendências díspares na quarta-feira, dividido entre a satisfação de ver o Federal Reserve manter suas taxas de juros inalteradas em 2019, mas preocupado com a desaceleração econômica que mostrou a prudência do Fed no final de sua reunião: o Dow Jones perdeu 0,55% e o Nasdaq ganhou 0,07%.