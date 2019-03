Pelo menos seis pessoas morreram e 30 ficaram gravemente feridas em uma explosão que atingiu uma fábrica de produtos químicos no leste da China na quinta-feira, informaram as autoridades locais no Twitter.

Muitas outras pessoas nas imediações ficaram levemente feridos na explosão em uma instalação administrada pela Tianjiayi Chemical em Yancheng, na província de Jiangsu. "A causa do acidente está sob investigação", informaram.