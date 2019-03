Explosões deixam seis mortos em Cabul

Ao menos seis pessoas morreram nesta quinta-feira em explosões em um bairro xiita de Cabul, quando o país celebra o Nouruz, o Ano Novo persa, anunciaram as autoridades.

"Vinte e três pessoas ficaram feridas e seis caíram como mártires nas explosões", declarou o porta-voz do ministério da Saúde, Wahidullah Mayar.

Os talibãs negaram qualquer envolvimento no ataque que, segundo a polícia, foi executado com três minas ativadas à distância. Uma das minas foi colocada no banheiro de uma mesquita, outra nos fundos de um hospital e a terceira em um medidor de energia elétrica.

As explosões aconteceram perto da Universidade de Cabul e do mausoléu de Karte Saji, onde vários afegãos se reúnem para celebrar o Nouruz, uma festa considerada não islâmica pelos extremistas.

Os ataques não atingiram as áreas de festividades, informou o porta-voz da polícia de Cabul, Basir Muyahid. Ele indicou que uma quarta mina foi desativada.

No ano passado, uma explosão reivindicada pelo grupo Estado Islâmico (EI) deixou 33 mortos perto do mesmo mausoléu.

O EI tem como alvo a minoria xiita para provocar a violência sectária neste país de maioria sunita.