Forças antijihadistas negam informações sobre queda de reduto do EI na Síria

As Forças Democráticas Sírias (FDS) prosseguem nesta quinta-feira com suas operações contra o último reduto do grupo Estado Islâmico (EI) no leste da Síria, informou um comandante, que negou as informações sobre a queda do último bolsão jihadista.

"As operações de rastreamento prosseguem no campo de Baghuz", afirmou em um comunicado enviado aos jornalistas.

As FDS, uma coalizão curdo-árabe, negaram as informações, divulgadas algumas horas, sobre a queda do último reduto jihadista.

"As informações sobre uma libertação total da localidade (de Baghuz) são infundadas", declarou o comandante.

As FDS iniciaram a ofensiva final em Baghuz, na província de Deir Ezzor, em fevereiro.

Quase 67.000 pessoas deixaram a localidade no decorrer do ano, incluindo 5.000 extremistas, que foram detidos depois que se renderam, de acordo com as FDS.

Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o último bastião do EI na Síria teria "desaparecido" até o fim do dia.

"Há um local pequeno que desaparecerá esta noite", garantiu Trump.

O "califado" proclamando em 2014 pelo EI incluía territórios na Síria e no Iraque.

A perda total de Baghuz significaria o fim territorial do "califado", após a derrota do EI no Iraque em 2017.