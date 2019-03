Premier holandês perde maioria no Senado com avanço de populistas

A coalizão de governo do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, perdeu nesta quarta-feira sua maioria no Senado, em eleições regionais onde os populistas eurocéticos ganharam terreno, segundo as primeiras projeções da TV estatal NOS.

A coalizão Rutte precisará, a partir de agora, do apoio de outros partidos para aprovar leis.

O partido de direita populista Thierry Baudet (Foro para a Democracia - FvD) fez uma entrada triunfal no Senado, tornando-se a segunda bancada da casa, com dez cadeiras, superado apenas pelo VVD de Rutte, de acordo com os primeiros resultados.

O VVD (centro direita) e os outros três partidos da coalizão de governo somam agora 31 cadeiras - uma a menos que antes das eleições - do total de 75 assentos do Senado.

O final da campanha eleitoral foi marcado por um sangrento ataque a um bonde em Utrecht, no centro do país.

Em um possível ataque terrorista, segundo as autoridades, o tiroteio no bonde deixou três mortos e alentou os partidos de direita a colocar a questão da imigração em primeiro plano nos últimos debates.

O principal suspeito, Gokmen Tanis, de 37 anos, tem origem turca.

Baudet é conhecido por suas polêmicas declarações, especialmente sobre imigração e igualdade de gênero, e já disse que "as mulheres se envolvem menos e são menos ambiciosas profissionalmente".

"Os sucessivos governos de Rutte abriram as fronteiras e bateram recordes de imigração, deixando entrar milhares de pessoas de de culturas totalmente diferentes da nossa", declarou Baudet, 36 anos, nesta quarta-feira.

"Vimos isto na segunda-feira em Utrecht, há estupradores e ladrões em liberdade", declarou sobre o tiroteio no bonde.

O premier reconheceu o tropeço: "teremos que negociar com outros partidos no futuro para poder seguir dirigindo bem este país".

O FvD conquistou principalmente os votos que pareciam destinados ao Partido da Liberdade (PVV), antimuçulmano e liderado pelo deputado de extrema direita Geert Wilders, que passou de nove para seis cadeiras.

O GroenLinks, partido ecologista de esquerda liderado pelo jovem político Jesse Klaver, duplicou sua bancada, de quatro para oito cadeiras.