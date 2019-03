Pentágono investiga seu chefe interino por viés a favor da Boeing

O inspetor-geral do Pentágono investiga o secretário interino de Defesa dos EUA, Patrick Shanahan, por suposta parcialidade em favor de seu ex-empregador, a Boeing.

"Informamos que estamos iniciando esta investigação", disse Dwrena Allen, porta-voz do gabinete do inspetor-geral.

Investigadores estão avaliando se Shanahan, como subsecretário de Defesa, violou os padrões éticos ao criticar Lockeed Martin, rival da Boeing, em reuniões realizadas no Pentágono.

A organização não governamental Cidadãos por Responsabilidade e Ética em Washington (CREW) apresentou uma queixa na semana passada ao inspetor, citando várias matérias de jornais que indicavam que o ex-funcionário da Boeing, onde trabalhou por 30 anos, questionou o F-35 da Lockheed Martin e falou bem do Boeing F-15X.

"Shanahan supostamente elogiou a Boeing nas discussões sobre contratos, dizendo que a Boeing poderia ter feito muito melhor do que sua concorrente, a Lockheed Martin, se tivesse recebido o contrato do jato, e em várias ocasiões" falando mal "sobre o jato fabricado pela Lockheed", disse a equipe.

"Através de sua conduta e comentários, o secretário interino Shanahan pode ter violado as regras éticas do Pentágono", afirmou.

Um porta-voz do Pentágono, Tom Crosson, disse em comunicado que Shanahan "elogiou" a investigação. "O secretário interino, Shanahan, estava comprometido em todos os momentos em cumprir seu acordo ético", acrescentou.

"Este acordo garante que qualquer assunto que diga respeito à Boeing seja tratado pelas autoridades apropriadas dentro do Pentágono para descartar qualquer percepção ou conflito de interesse relacionado à Boeing".

Shanahan era o número dois no Pentágono até que o secretário de Defesa, Jim Mattis, ex-general da Marinha, renunciou em dezembro por não concordar com a decisão do presidente Trump de se retirar da Síria.

Trump ainda não nomeou um substituto permanente e não está claro se ele quer que Shanahan permaneça no cargo.