Premier holandês perde maioria no Senado com avanço de populistas

A coalizão de governo do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, perdeu nesta quarta-feira sua maioria no Senado, em eleições regionais onde os populistas eurocéticos ganharam terreno, segundo as primeiras projeções da TV estatal NOS.

A coalizão Rutte precisará, a partir de agora, do apoio de outros partidos para aprovar leis.

O partido de direita populista Thierry Baudet fez uma entrada triunfal no Senado, tornando-se a segunda bancada da casa, de acordo com os primeiros resultados.

O final da campanha eleitoral foi marcado por um sangrento ataque a um bonde em Utrecht, no centro do país.

Em um possível ataque terrorista, segundo as autoridades, o tiroteio no bonde deixou três mortos e alentou os partidos de direita a colocar a questão da imigração em primeiro plano nos últimos debates.

O principal suspeito, Gokmen Tanis, de 37 anos, tem origem turca.