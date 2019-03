Wall Street fecha sem tendências claras

A Bolsa de Nova York fechou sem rumo certo nesta quarta-feira, após o Federal Reserve anunciar que vai manter a taxa de juros inalterada neste ano.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,55%, a 25.745,67 unidades, e o S&P; 500 cedeu 0,29%, a 2.824,23. Já o tecnológico Nasdaq teve alta de 0,07%, a 7.728,97 pontos.

Depois de ter passado grande parte do dia no vermelho, os índices subitamente melhoraram após a publicação da declaração do Fed que anunciou as conclusões da sua reunião de política monetária.

No mercado da dívida, o rendimento dos títulos do Tesouro americano a 10 anos era de 2,530%, contra 2,612% de terça. O dos títulos a 30 anos era de 2,968%, frente a 3,022% da véspera.