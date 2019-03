Comunicado do Business Wire :PSB

PSB, uma consultoria global especializada em pesquisa, anunciou hoje que Susan Ochs ingressou na empresa como vice-presidente sênior e chefe global de Serviços Financeiros, com efetivação imediata. Ochs tem sua base em Nova York e é responsável pelo desenvolvimento global da prática de serviços financeiros e também vai contribuir para outras práticas do setor.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190320005792/pt/

Susan Ochs, SVP, Global Head, Financial Services, PSB (Photo: Business Wire)

"Temos muito orgulho das marcas incríveis com as quais atualmente temos parceria em todo o setor financeiro", disse Mike Chuter, diretor executivo na PSB, a quem Ochs se reportará. "Com a combinação de experiência em finanças privadas e públicas de Susan, vamos ser capazes de oferecer percepções ainda mais significativas aos nossos parceiros atuais e futuros. Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a Susan e muito entusiasmados com a profunda experiência que ela traz à empresa."

Susan Ochs tem mais de duas décadas de experiência em todo o setor financeiro - tanto como profissional quanto como formuladora de políticas. Mais recentemente, ela foi fundadora e diretora executiva do The Better Banking Project, que trabalha com profissionais, reguladores e outras partes interessadas para promover e medir as melhores práticas do setor. Os cargos financeiros anteriores incluem cargos seniores no governo, como o Departamento do Tesouro e da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, assim como funções de investimento na J.P. Morgan Investment Management e na empresa de private equity Solera Capital.

Ochs possui uma ampla experiência em estratégia corporativa, tendo atuado anteriormente na WPP como diretora de gestão da BrandAsset Consulting, uma empresa da Young & Rubicam Brands. Nessa função e nos trabalhos de consultoria subsequentes, ela aconselhou clientes - desde empresas Fortune 50 a startups - em estratégia de mercado, construção e gestão de marcas e mensagens.

"Em um mundo repleto de dados, o que os tomadores de decisão corporativos mais precisam é de percepções estratégicas acionáveis a partir desses dados", disse Susan Ochs. "Há muito tempo a PSB é líder do setor nesse esforço, ajudando clientes a se engajarem de maneira significativa com seus acionistas para fortalecer seus negócios. Estou ansiosa para trabalhar com a equipe da PSB e sua lista de clientes de primeira classe no mundo inteiro."

Susan Ochs é uma oradora e comentarista frequente, aparecendo regularmente na CNBC, MSNBC e Fox Business, e foi publicada no The New York Times e na Harvard Business Review, entre outros. Ela obteve um MBA pela Harvard Business School e é bacharel em economia pela Duke University.

Sobre a PSB

A PSB é uma consultoria de pesquisa e análise personalizada de serviço completo, que conecta percepções orientadas a dados com a experiência humana para solucionar os desafios mais críticos dos clientes. Com um legado em pesquisas políticas, a PSB traz a agilidade da estratégia de campanha para a pesquisa e consultoria em vários setores, incluindo tecnologia, saúde, serviços financeiros e entretenimento. A PSB é uma das empresas do Grupo BCW que faz parte da WPP (NYSE: WPP), uma empresa de transformação criativa. Para mais informações, visite www.psbresearch.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190320005792/pt/

Catherine Sullivan 212-601-3205 catherine.sullivan@bcw-global.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.