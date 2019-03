Comunicado do Business Wire :Corsair Infrastructure Partners

A Corsair Infrastructure Partners ("CIP"), a empresa de investimento em infraestrutura global da Corsair Capital ("Corsair"), anunciou hoje que a HarbourVest Partners ("HarbourVest"), um importante investidor institucional em várias classes de ativos e áreas geográficas, investiu em três novos fundos gerenciados pela CIP estabelecidos para implantar capital nos setores de aviação, porto e rodoviário.

No início deste ano, os novos fundos da CIP fecharam as aquisições de participações em três empresas de plataforma - a desenvolvedora de aeroportos Vantage Airport Group, a australiana DP World Australia e a operadora de pedágios espanhola Itínere Infraestructuras - de vários acionistas vendedores, incluindo o Gateway Infrastructure Investments, um fundo de investimento administrado pela CIP. Os investimentos da HarbourVest vêm de um conjunto de capital institucional de longo prazo, dedicado a apoiar patrocinadores de infraestrutura, como a CIP, e terão um papel importante na execução das estratégias de crescimento da CIP para as três plataformas.

Hari R. Rajan, diretor administrativo da Corsair e diretor da CIP disse: "Estamos muito felizes em dar as boas-vindas à HarbourVest como um dos principais investidores em nossos novos fundos. A HarbourVest tem uma forte reputação e demonstrou um histórico de trabalho com parceiros gerais no setor de infraestrutura e esperamos ter um relacionamento longo e produtivo".

Kevin Warn-Schindel, diretor administrativo na HarbourVest disse: "Estamos muito felizes com esta parceria com a Corsair com relação a este investimento, já que acreditamos que o portfólio de ativos de infraestrutura de alta qualidade gerenciados pela equipe de profissionais de investimento experientes da Corsair representa um investimento atraente para a estratégia de infraestrutura da HarbourVest. Esperamos trabalhar com a Corsair e com as equipes de gerenciamento para continuar crescendo cada um dos investimentos em plataformas em um perspectiva de longo prazo".

Sobre a Corsair Capital e a Corsair Infrastructure Partners

Fundada em 1992, a Corsair Capital é uma investidora especializada com liderança global. A Corsair tem uma plataforma de private equity altamente conceituada, que investiu em praticamente todos os setores secundários do setor de serviços financeiros, incluindo gestão de patrimônio e ativos, pagamentos e tecnologia financeira, serviços, seguros e finanças bancárias e de especialidades. Desde o início, a empresa liderou ou coliderou US$ 8 bilhões em investimentos em private equity. A empresa também tem uma empresa global de patrocínio de capital e investimentos em infraestrutura, a Corsair Infrastructure Partners, que foi criada em 2015 e administra um fundo de infraestrutura de US$ 2,9 bilhões. Mais informações sobre a Corsair Infrastructure Partners podem ser encontradas em www.corsair-infrastructure.com.

Sobre a HarbourVest Partners

A HarbourVest é uma especialista global independente em investimentos em mercados privados com 36 anos de experiência e mais de US$ 58 bilhões em ativos sob gestão, a partir de 31 de dezembro de 2018. A poderosa plataforma global da empresa oferece oportunidades de investimento para clientes através de investimentos em fundos primários, investimentos secundários e coinvestimentos diretos em fundos mistos ou contas gerenciadas separadamente. A HarbourVest tem mais de 500 funcionários, incluindo mais de 100 profissionais de investimento na Ásia, Europa e Américas. Essa equipe global comprometeu mais de US$ 35 bilhões com fundos recém-formados, concluiu mais de US$ 19 bilhões em aquisições secundárias e investiu mais de US$ 9 bilhões diretamente em empresas operacionais. Em parceria com a HarbourVest, os clientes têm acesso a soluções personalizadas, relacionamentos duradouros, insights acionáveis e resultados comprovados.

