Norsk Hydro anuncia 'progressos' rumo à normalização após ataque de hackers

Um dos maiores produtores de alumínio do mundo, o grupo norueguês Norsk Hydro, com investimentos no Brasil, anunciou nesta quarta-feira "progressos" para restabelecer suas operações informáticas após ter sofrido um ataque de hackers.

Na madrugada de terça-feira a companhia sofreu um ataque maciço de 'ransomware', um programa que toma o controle do sistema e pede um resgate para devolvê-lo ao dono.

O ataque obrigou a empresa a desconectar diferentes fábricas e o grupo o denunciou à polícia norueguesa, que está investigando o caso.

"Não temos um calendário definido sobre a forma de restaurar e estabilizar todos os nossos sistemas, mas estamos contentes de anunciar que fizemos progressos desde ontem", disse o diretor financeiro do Norsk Hydro, Eivind Kallevik, em coletiva de imprensa.

Com o apoio de conselheiros externos, o grupo indicou ter detectado a origem do problema e estar trabalhando em um plano para voltar a pôr os sistemas em funcionamento.

O ataque afetou a fabricação de alguns produtos destinados à indústria automobilística e à construção, mas as entregas aos clientes não foram afetadas por enquanto.

A produção de alumínio primário (o metal em estado bruto não reciclado) funciona normalmente.