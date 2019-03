Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a provedora com liderança em armazenamento hiperconvergente inteligente para backup, anunciou hoje que foi indicada em seis categorias para o prêmio 2019 Network Computing Awards. A ExaGrid é uma das finalistas para os prêmios Data Centre Product of the Year (Produto do Ano em Datacenters), The Return on Investment Award (Prêmio de Retorno sobre o Investimento), Hardware Product of the Year (Produto do Ano em Hardware), Product of the Year (Produto do Ano), The Customer Service Award (Prêmio de Atendimento ao Cliente) e Company of the Year (Empresa do Ano). A votação para determinar o vencedor em cada categoria está em andamento agora e termina em 23 de abril. Os resultados serão divulgados em uma cerimônia de premiação em Londres, no dia 2 de maio.

O dispositivo de armazenamento de backup com deduplicação de dados, o modelo EX63000E da ExaGrid, é um dos indicados em quatro categorias. O modelo oferece o maior sistema de scale-out e até um backup completo de 2PB com uma taxa de ingestão de 432 TB/h, o que é três vezes mais rápido do que qualquer outro armazenamento de backup no mercado.

"Estamos muito entusiasmados por termos sidos indicados pela equipe de TI e reconhecidos pela Network Computing para seis categorias de prestígio deste ano", disse Bill Andrews, diretor executivo e presidente da ExaGrid. "Permanecemos firmes em nosso objetivo de ajudar empresas de TI a solucionar dois dos problemas mais importantes que enfrentam atualmente: como proteger uma quantidade cada vez maior de dados de backup e como fazer isso a um custo menor. O ExaGrid oferece valor vitalício significativo e proteção de investimento que nenhuma outra arquitetura pode igualar."

As diversas indicações de categoria refletem a atenção à abordagem arquitetônica exclusiva do ExaGrid, ao produto diferenciado e ao suporte inigualável ao cliente. O ExaGrid oferece uma zona de aterrissagem de disco exclusiva em cada dispositivo, no qual os backups são gravados diretamente no disco, para que o processo de deduplicação de dados com uso intenso de computação não tenha impacto na velocidade de ingestão. Os backups mais recentes são protegidos e imediatamente disponibilizados em seu formato completo não duplicado para restaurações rápidas, recuperações instantâneas de MV (máquina virtual) e cópias de fita, enquanto os dados externos estão prontos para recuperação de desastres. Os backups dos dispositivos tradicionais de deduplicação e das unidades de disco são armazenados em um formulário deduplicado, o que exige uma longa reidratação, quando os dados precisam ser restaurados. Cada dispositivo ExaGrid proporciona armazenamento da zona de aterrissagem, armazenamento de repositório com deduplicação, processador e memória, de modo que quando os dados aumentam, todos os recursos necessários para manter uma janela de backup de comprimento fixo são adicionados, o que elimina as atualizações de alto custo de empilhadeiras. A arquitetura scale-out do ExaGrid permite a combinação de dispositivos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema de scale-out, eliminando a obsolescência do produto e protegendo os investimentos em TI antecipadamente e ao longo do tempo.

O ExaGrid também usa a deduplicação adaptativa para deduplicar e replicar dados para o site de recuperação de desastre (DR) durante a janela de backup, em paralelo com os backups, em vez da abordagem em linha tradicional, entre o aplicativo de backup e o disco. Esta combinação exclusiva de uma zona de aterrissagem com deduplicação adaptativa proporciona o desempenho de backup mais rápido, resultando em uma janela de backup menor, além de um forte ponto de recuperação de desastre (RPO). Por fim, a ExaGrid oferece um técnico de suporte de nível 2 designado com conhecimento de aplicativos de backup específicos e um modelo evergreen (perene) de suporte a todos os dispositivos com taxas padrão de manutenção e suporte.

Sobre a ExaGrid A ExaGrid oferece armazenamento hiperconvergente inteligente para backup com deduplicação de dados, uma zona de aterrissagem exclusiva e arquitetura de scale-out. A área de aterrissagem do ExaGrid oferece backups mais rápidos, restaurações e recuperações instantâneas de MVs. Sua arquitetura de scale-out inclui dispositivos completos em um sistema de scale-out e garante uma janela de backup de tamanho fixo, à medida que os dados crescem, eliminando atualizações de empilhadeiras de alto custo. Visite-nos em exagrid.com ou conecte-se com a gente no LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que eles agora gastam significativamente menos tempo com backup em nossas histórias de sucesso do cliente.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

