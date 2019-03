Wall Street abriu com uma leve queda nesta quarta-feira em antecipação aos anúncios do Federal Reserve sobre as taxas e suas previsões econômicas: o Dow Jones subiu 0,06% e o Nasdaq 0,03%.

A Bolsa de Valores de Nova York havia se dispersado na terça-feira, indecisa na véspera da reunião dos responsáveis pela política monetária dos Estados Unidos: o Dow Jones perdeu 0,10% e o Nasdaq tinham ganhou 0,12%.