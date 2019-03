Comissão Europeia não espera decisão sobre o Brexit na reunião de quinta-feira

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, declarou nesta quarta-feira que não espera uma decisão sobre o Brexit na reunião de cúpula da União Europeia (UE) na quinta-feira e sexta-feira em Bruxelas.

"Penso, isto talvez surpreenda, que não teremos uma decisão esta semana no Conselho Europeu, mas que provavelmente teremos que nos encontrar novamente na próxima semana, porque May não tem nenhum acordo sobre nada em seu governo e no Parlamento", declarou Juncker à emissora de rádio alemã Deutschlandfunk.