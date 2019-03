A ação do grupo químico Bayer operava em queda expressiva nesta quarta-feira na Bolsa de Frankfurt após o revés judicial de sua filial Monsanto nos Estados Unidos, onde um júri decidiu mais uma vez que o herbicida Roundup é cancerígeno.

Às 8H05 GMT (5H05), a ação da Bayer registrava queda de 10,75%, a 62,20 euros, na Bolsa de Frankfurt.

O júri americano considerou que o Roundup foi "um fator importante" no desenvolvimento do câncer do septuagenário Edwin Hardeman.