Neozelandeses entregam armas após massacre

Menos de uma semana após o ataque a tiros que deixou 49 mortos em duas mesquitas em Christchurch, muitas pessoas têm entregado voluntariamente suas armas e munição.



O governo local iniciou um processo para alterar a lei de armas no país em meio aos crescentes pedidos da população por um controle mais rigoroso. Estima-se que exista 1,1 milhão de armas de fogo na Nova Zelândia. (Com agências)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.