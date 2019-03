Comunicado do Business Wire :HCL Technologies

A HCL Technologies (HCL), empresa líder mundial de tecnologia, anunciou que celebrou um contrato de serviços gerenciados com a Xerox (NYSE: XRX). Em consonância com os termos do contrato, a HCL irá gerenciar partes dos serviços compartilhados da Xerox, inclusive as funções de suporte e administrativas globais, que incluem, entre outras, funções selecionadas de tecnologia da informação e financeiras (exceto contabilidade). Aproveitando as capacidades e a escala global da HCL, a Xerox irá evoluir estrategicamente seus serviços compartilhados em operações digitais baseadas em processos e lideradas por tecnologia.

Este contrato de sete anos, com um adicional de US$ 1,3 bilhão, continua a ter como base o sucesso do relacionamento entre a Xerox e a HCL, que começou em 2009 com serviços de engenharia e suporte de produtos. De acordo com o contrato, a HCL gerencia atualmente aspectos das atividades de engenharia mecânica, elétrica e de software da Xerox das linhas de produtos de impressoras e imagens. Juntas, a HCL e a Xerox já entregaram 215 patentes nos EUA e criaram laboratórios de P&D; de nível internacional totalmente integrados à infraestrutura e às normas da Xerox.

"Esta parceria ampliada é um testemunho do forte relacionamento Xerox-HCL que cresceu através de diversas colaborações nos últimos 10 anos", disse C Vijayakumar, presidente e diretor executivo da HCL Technologies. "Esse é um contrato benéfico para ambas as partes. A Xerox beneficiará da nossa escala global, dos melhores processos e investimentos em inteligência artificial, automação de processos robóticos e ferramentas de transformação, e a HCL beneficiará de um contrato de longo prazo para prestar serviços administrativos e suporte técnico à Xerox."

"A evolução dos nossos serviços compartilhados representa nossa cultura de melhoria contínua e nos permite atender com mais eficiência as necessidades dos clientes, ao mesmo tempo em que proporciona economias de custo significativas para reinvestir no negócio", disse Steve Bandrowczak, presidente e diretor de operações da Xerox. "Nós selecionamos a HCL como nosso parceiro para essa iniciativa estratégica devido ao nosso histórico conjunto de sucesso até o momento, e nossos valores compartilhados."

Como parte do contrato, um grupo de funcionários da Xerox será transferido para a HCL (sujeito à conformidade com requisitos trabalhistas regulamentares e consulta junto ao conselho europeu de trabalhadores). Os funcionários que serão transferidos para a HCL terão a oportunidade de fazer parte de uma empresa líder global de tecnologia.

Sobre a HCL Technologies

A HCL Technologies (HCL) é uma líder mundial em tecnologia que ajuda empresas globais a reimaginarem e revolucionarem seus negócios por meio da transformação tecnológica digital. A HCL atua em 44 países e possui uma receita consolidada de US$ 8,4 bilhões, segundo dados relativos aos 12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2018. A HCL se dedica a fornecer um portfólio integrado de serviços destacados por sua estratégia de crescimento de Modos 1, 2 e 3. O Modo 1 abrange os serviços centrais nas áreas de aplicativos, infraestrutura, terceirização de processos de negócios (Business Process Outsourcing, BPO), além de serviços de engenharia e pesquisa e desenvolvimento (P&D;), aproveitando a autonomia DRYiCETM para transformar o panorama de negócios e TI dos clientes, tornando-os "enxutos" e "ágeis". O Modo 2 se concentra em ofertas integradas centradas na experiência e orientadas para resultados de serviços digitais e analíticos, IoT WoRKS?, serviços nativos em nuvem e serviços de cibersegurança, além de governança, risco e conformidade (Governance, Risk and Compliance, GRC), para promover resultados de negócios e possibilitar a digitalização empresarial. A estratégia de Modo 3 é impulsionada por ecossistemas, criando parcerias inovadoras de propriedade intelectual para desenvolver negócios de produtos e plataformas. A HCL aproveita sua rede mundial de laboratórios integrados de inovação conjunta e recursos de ofertas globais para fornecer multisserviços holísticos em importantes setores de mercado, entre eles, serviços financeiros, fabricação, telecomunicações, mídia, editorial, entretenimento, varejo e bens de consumo não duráveis, ciências da vida e assistência à saúde, petróleo e gás, energia e serviços públicos, viagens, transporte e logística, e administração pública. Com 132.328 profissionais de diversas nacionalidades, a HCL se dedica a criar valor real para os clientes ao levar "Relacionamentos para além do contrato". Para outras informações acesse www.hcltech.com.

