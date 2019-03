Comunicado do Business Wire :Andersen Tax

Andersen Global anunciou hoje um acordo de colaboração com Tuca Zbârcea & Asociatii, uma firma de advocacia com escritórios em Bucarest e Cluj-Napoca, e com seu braço fiscal, Tuca Zbârcea & Asociatii Tax. Esta é o primeiro acordo de colaboração feito na Romênia e representa a continuação da expansão da Andersen Global no Leste Europeu.

Tuca Zbârcea & Asociatii é uma firma de advocacia independente completa, com mais de 110 advogados, incluindo 28 sócios, em seu escritório de Bucarest. Ela também opera um escritório secundário em Cluj-Napoca e tem cobertura nacional através de escritório de advocacia correspondentes nas maiores cidades. A firma emprega uma abordagem multidisciplinar com relação à prática legal, incluindo divisões especializadas dedicadas - tributos, falências e propriedade intelectual. Além disso, a Tuca Zbârcea & Asociatii estabeleceu Escritórios no exterior - China, Israel, Moldávia - para atender às necessidades crescentes de investidores estrangeiros que querem entrar no mercado romeno.

As áreas que a firma pratica a advocacia incluem: corporativa e comercial; fusões e aquisições; resolução de disputas (inclusive contenciosos administrativos); serviços legais regulatórios; trabalhista; bancária e financeira; acionária e mercado de capitais; concorrência e subsídios estatais; proteção de dados; energia e recursos naturais; legislação e licenciamento ambiental; imobiliária; legislação de saúde e farmacêutica; comunicações eletrônicas e TI; propriedade intelectual; seguro e previdência privada; mídia e publicidade; embarques marítimos e transporte etc.

Sua divisão fiscal, Tuca Zbârcea & Asociatii Tax, é formada por consultores tributários altamente qualificados, capazes de tratar de todos os aspectos da assessoria e conformidade fiscal de diversas áreas, como planejamento de transações e auditorias, joint-ventures, financiamentos, negócios imobiliários e outras estruturas complexas, auditorias fiscais e resolução de litígios.

"Estamos extremamente orgulhosos em nos tornar uma firma colaboradora da Andersen Global na Romênia. A colaboração com a Andersen Global nos dará acesso a clientes globais, projetos transnacionais e conhecimento, fortalecendo assim nossa posição no mercado jurídico na Romênia", disse Gabriel Zbârcea, sócio-gerente da Tuca Zbârcea & Asociatii.

"Estou confiante de que esta colaboração nos campos fiscal e jurídico agregará mais valor para os nossos clientes em um ambiente comercial cada vez mais complexo", acrescentou Alexandru Cristea, gerente para assuntos fiscais da Tuca Zbârcea & Asociatii Tax.

"A Tuca Zbârcea & Asociatii é uma das firmas de advocacia de mais alta qualidade na Romênia, com uma equipe excepcional e um serviço que é o melhor na sua classe. Eles estão no Tier One no Chambers em quase todas as categorias e podemos ver porque a firma tem crescido de forma tão significativa desde sua fundação em 2005", disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen Tax LLC. "Estamos orgulhosos por trazê-la para a família Andersen Global".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 4.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 133 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190319005941/pt/

