Comunicado do Business Wire :Theorem

A Citrusbyte, provedora líder de serviços de engenharia e inovação para Fortune 500, anuncia que a partir de hoje a empresa irá operar ao abrigo do novo nome de marca Theorem. O novo nome da empresa reflete um realinhamento da marca da empresa com a sua estratégia e visão de longo prazo para entregar serviços de inovação transformadores às maiores empresas do mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190319005914/pt/

New Theorem logo (Photo: Business Wire)

"O nome Theorem representa a empresa que construímos ao longo dos últimos 12 anos. Esta não é uma redefinição de quem somos - envolve garantir que a nossa marca reflita com exatidão aquilo que nos tornamos. A nossa ênfase nas pessoas e na cultura como fatores determinantes fundamentais da inovação do negócio é refletida na nossa nova identidade", disse Brady Brim-DeForest, diretor executivo da Theorem. "O nome Theorem tem a ver com reconectar com o DNA da nossa organização, impulsionado pela matemática e pela ciência informática, e captura de maneira elegante o nosso processo iterativo e orientado por hipóteses."

Theorem é um novo tipo de firma de consultoria desenvolvida para um mundo onde a única constante é a mudança. Apoia seus clientes na inovação, design, instrumentação, desenvolvimento e lançamento de soluções para problemas complexos, alimentadas por uma combinação de tecnologia, pessoas, paixão e processo científico. Clientes selecionados incluem a American Express, Apple, AT&T;, Caterpillar, First American e Google.

Além do novo nome da marca, a empresa estará lançando uma atualização abrangente do seu sistema de identidade visual, inclusive um novo logotipo e site.

"A nossa marca foi desenvolvida com base em qualidade, experiência e habilidade - temos orgulho em desenvolver relações de longo prazo com as organizações mais inovadoras do mundo", disse Will Jessup, fundador e diretor de entrega de serviços. "A nossa nova identidade apenas reforça os valores centrais que impulsionam o nosso negócio, e os nossos clientes continuarão a obter a mesma experiência excelente orientada por parcerias que sempre tiveram."

O novo programa de parceria de inovação estratégica da empresa também está sendo anunciado hoje, que irá ampliar e aumentar suas ofertas de serviços complementares e suplementares com novas ferramentas eficientes de parceiros que ajudarão a atrair, agregar valor e monetizar oportunidades novas e existentes. O programa de parceria de inovação estratégica da Theorem visa a participação de provedores de serviços de tecnologia, empresas de software especializado e especialistas verticais específicos.

Sobre a Theorem

A Theorem (anteriormente Citrusbyte) é uma empresa de inovação e engenharia que aconselha clientes com relação à estratégia, engenharia, design e cultura de produtos, e estabelece parceria com eles para desenvolver e lançar soluções impulsionadas por tecnologia para os seus problemas mais complexos. A Theorem é escolhida pelos clientes quando os resultados são o mais importante - se transformando em agente de mudança e impulsionando uma transformação que envolve não apenas tecnologia, mas também pessoas, processos e liderança. Fundada em 2007 e sediada em Los Angeles, EUA, a equipe global de engenheiros, designers, especialistas em tecnologia, investigadores, estrategistas e assessores da Theorem conta com uma experiência profunda em uma ampla variedade de setores, inclusive eletrônicos de consumo, automotivo, fabricação, cadeia de suprimentos, cuidados de saúde, finanças e entretenimento. Para saber mais, acesse www.theorem.co.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190319005914/pt/

Andrew Upah Relações públicas da Theorem press@theorem.co

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.