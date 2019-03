Trump: Graças à localidade da base (de Alcântara) 'economizaremos muito dinheiro'

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 19,em coletiva de imprensa com o presidente Jair Bolsonaro que, graças à localidade da base de Alcântara, no Maranhão, "economizaremos muito dinheiro". Na segunda-feira, 18, o Brasil e os Estados Unidos assinaram o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST), que permite o uso comercial da base de Alcântara.



Além disso, Trump agradeceu "a parceria do Brasil para revitalizar a posição especial americana", acrescentando que "estamos finalizando salvaguardas tecnológicas por lançamentos especiais".



O líder republicano disse, ainda, que haverá um novo fórum de Energia entre o Brasil e os EUA.