Conversas com China 'vão muito bem', diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a afirmar na tarde desta terça-feira, 19, que as negociações comerciais com a China "vão muito bem", sem oferecer, no entanto, detalhes sobre as discussões.



O comentário de Trump surge logo após circular na mídia americana e entre analistas e investidores informações de que a China poderia desistir de algumas concessões feitas aos EUA, diante da falta de garantias do governo americano quanto à suspensão das tarifas impostas às exportações chinesas.



De acordo com fontes ouvidas pela Dow Jones Newswires, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, e o representante comercial americano, Robert Lighthizer, devem viajar à China na semana de 25 de março para tratar das negociações comerciais. O vice-premiê chinês, Liu He, iria à Washington na semana seguinte.