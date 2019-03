Trump, sobre Venezuela: 'Todas as opções estão na mesa'

O presidente americano, Donald Trump, voltou a dizer que todas as opções "estão na mesa" em relação à situação na Venezuela. Ele pediu que os militares venezuelanos se libertem do atual presidente, Nicolás Maduro, e reforçou que o Brasil, junto aos Estados Unidos, foi o primeiro a reconhecer o oposicionista autodeclarado presidente venezuelano, Juan Guaidó, como presidente oficial.



Ainda segundo Trump, "junto com o Brasil, pudemos alimentar centenas de venezuelanos famintos".



O líder republicano ainda afirmou que pode haver sanções "muito mais duras" à Venezuela, além das já impostas pelo governo americano.