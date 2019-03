Google anuncia o lançamento de sua 'Netflix' dos videogames

Na conferência, a Google fez uma demonstração de um jogo de velocidade baseado em nuvem em diversos dispositivos. Mas a empresa não deu detalhes específicos sobre como monetizará o novo serviço ou pagará aos desenvolvedores.

A gigante de tecnologiaanunciou nesta terça-feira o lançamento, ainda este ano nos Estados Unidos, de uma nova plataforma de videogames por streaming chamada, que permitirá aos usuários jogar e criar 'games' instantaneamente. O serviço elimina a necessidade de os clientes terem consoles fixos, como o Playstation (Sony), o X-Box (Microsoft) e os integrantes da linha Nintendo.O anúncio do serviço de jogos na nuvem foi feito na– Conferência de Desenvolvedores de Games nos Estados Unidos –, evento realizado na cidade norte-americana de São Francisco, que reúne 20 mil pessoas.Com o serviço criado para competir no rentável mercado da “nova geração” dos, no qual o faturamento anualmente supera o de toda a indústria de Hollywood, a Google pretende pulverizar a possibilidade de seus usuários jogar games de alto desempenho em mídias que vão além das TVs, como tablets e smartphones.Em parceria com a, a Google tinha anunciado há alguns meses o uso da famosa franquiapara testar esta tecnologia de jogos em streaming, que deve oferecer a mesma qualidade dos consoles, mas com o serviço on-line. A Google disse que está trabalhando com mais de 100 desenvolvedores de jogos, adaptando títulos para a plataforma ou até criando produções próprias.





O chefe do Stadia, Phil Harrison, apresentou a plataforma on-line de jogos em feira de desenvolvedores em São Francisco (foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)

A Google também apresentou um novo controle que pode ser usado em games individuais ou de vários participantes baseados na nuvem. O CEO Sundar Pichai disse que a iniciativa pretende "construir uma plataforma de jogos para todos". "Acho que podemos gerar uma grande mudança, reunindo a totalidade do ecossistema", disse durante a apresentação.



Na apresentação de sua plataforma de jogos por streaming, uma espécie de Netflix dos games, os diretores da empresa prometerem aos usuários a possibilidade de jogar sem ter de baixar o jogo para o aparelho, o que deve eliminar em parte uma grande preocupação dos gamers de jogos de alta performance on-line: a falta de espaço no aparelho e a lentidão na execução do software.



A empresa prometeu lançar ainda este ano, nos Estados Unidos, o Stadia, assim como em outros mercados, mas sem detalhar em quais.