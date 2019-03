O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta terça-feira às Forças Armadas da Venezuela que abandonem seu apoio ao presidente Nicolas Maduro, chamando o líder de esquerda de um "marionete cubana", em um apelo conjunto com o Brasil.

"Pedimos aos membros do exército venezuelano que acabem com seu apoio a Maduro, que, na verdade, não passa de um fantoche cubano", afirmou Trump em uma coletiva de imprensa conjunta na Casa Branca com o presidente Jair Bolsonaro. jca-sct /jm/cn