Trump fala em esforço para o Brasil se tornar aliado da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está "muito fortemente" olhando para o apoio americano ao esforço do Brasil para ganhar certos privilégios da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).



O Brasil tem buscado o status de aliado próximo da Otan, que é um passo curto de adesão plena ao tratado. Isso permitiria certas vantagens financeiras que não estão disponíveis para não membros da Otan.



Trump também afirmou que irá apoiar a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).