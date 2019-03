Comunicado do Business Wire :Kohler Co.

A Kohler, uma marca de estilo de vida global, retorna à Semana do Design de Milão (Milan Design Week) para sediar uma experiência sensorial atraente no interior do histórico Palazzo Del Senato (via Senato, 10, 20121 Milão, Itália). A exposição imersiva em grande escala mostra a abordagem ousada da Kohler ao design e aos produtos mais impressionantes da marca por meio de uma combinação engenhosa de água, tecnologia, textura e cores. A instalação estará aberta de 09 a 13 de abril, das 10h às 19h, diariamente.

"A Semana do Design de Milão é a celebração final da criatividade e inovação entre a comunidade global de design", disse Jim Lewis, vice-presidente da Kohler Kitchen e Bath Global Marketing. "A energia e o espírito do evento fazem dele o local perfeito para explorar novas ideias e celebrar nossas últimas expressões do design com um público inspirador de designers de todo o mundo."

A natureza desempenha um papel fundamental com a inclusão de um "jardim digital" na entrada da exposição, bem como um jardim infinito que justapõe a coleção Smart Home da Kohler. O espaço da Kohler também dispõe de bar e área para você relaxar e recarregar os ânimos.

Além disso, a Kohler usará o Palazzo como plataforma para o lançamento do segundo tema de design global da empresa, o Experiential Luxury, um exame dos detalhes e camadas que criam ambientes ricos e dinâmicos.

Os produtos apresentados na exposição deste ano incluem os mais recentes das marcas Kohler Co. KOHLER, KALLISTA, ANN SACKS e ROBERN. A mídia interessada em uma visita guiada ou para ser incluída em eventos de mídia na exposição deve entrar em contato com aequipe de Relações Públicas da Kohler.

Casa inteligente

Os banheiros inteligentes oferecem a combinação perfeita do design sofisticado e tecnologia inigualável para oferecer o que há de melhor em conforto pessoal e limpeza. Personalização extensa: da iluminação ambiente e música sem fio ao controle de temperatura, crie uma experiência verdadeiramente personalizada.

A ducha digital transforma a rotina diária dos usuários, permitindo a personalização nos mínimos detalhes. Ela convida os usuários a orquestrar experiências com jatos, vapor, música e iluminação para criar um escape personalizado. O portfólio de produtos Smart Room da Kohler ajuda a criar os banheiros mais inteligentes do mundo.

Cores, materiais, acabamento

Com uma escala completa de cores, a Kohler acaba de definir visualmente o tom da história de qualquer espaço e transmitir uma personalidade única. O acabamento da torneira Etch, lançada na Coleção de Componentes, oferece um belo gradiente sutil entre dois acabamentos com um padrão gráfico preciso. Uma vasta escala de cores e gráficos detalhados continuam a chamar a atenção para um belo impacto decorativo.

Mergulhado na cultura japonesa, a Kensho transmite a história da costura decorativa conhecida como "sashiko", usando padrões gravados em pedra. Também aproveita a técnica de gravura italiana conhecida como "acqueforti", casando metais e mármores para criar um nível distinto de ornamentação. A forma é linda, a pedra real adiciona textura e variação e as técnicas decorativas são impressionantes.

Com cortes precisos e superfícies super planas, a Coleção Parallelde torneiras e acessórios traz sofisticação ao banheiro moderno por meio da expressão controlada. A dicotomia de formas redondas e quadradas é unificada por ângulos característicos que proporcionam belos reflexos e alinhamento preciso. Detalhes menores entregam originalidade de caracteres e elevam a coleção a um nível mais alto de sofisticação.

Em parceria com a empresa-mãe, Kohler Co., a ANN SACKS inaugura a Coleção The Crackle, pelo WasteLAB da Kohler, uma série de azulejos inovadores que utiliza o refugo de cerâmica não cozido da Kohler como seu meio, transformando os resíduos em um corpo de ladrilho responsivo. Feito à mão no WasteLAB localizado na fábrica de esmalte Kohler, Wis., a coleção sob medida foi uma das iniciativas do programa Kohler Innovation for Good. Milão serve como o lançamento global desta coleção, bem como a estreia de novas cores.

Sobre a Kohler Co.

Fundada em 1873 e sediada em Kohler, Wisconsin, a Kohler Co. é uma das maiores e mais antigas empresas privadas da América, composta por quase 37.000 associados. Com mais de 50 locais de fabricação em todo o mundo, a Kohler é líder global em design, inovação e fabricação de produtos de cozinha e banho; motores e sistemas de potência; armários e azulejos de luxo; e proprietária/operadora de dois dos melhores hotéis cinco estrelas do mundo e resorts de golfe em Kohler, Wisconsin, e St. Andrews, na Escócia. O campo de golfe Whistling Straits da Kohler sediará a Copa Ryder 2020. Para mais detalhes, visite kohlercompany.com.

