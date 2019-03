Comunicado do Business Wire :Mentice AB

Mentice AB, fornecedora líder mundial de soluções de desempenho endovascular, assinou um acordo com o serviço público RAD-AID sem fins lucrativos para doar simuladores de alta fidelidade para treinamento em procedimentos de Radiologia Intervencionista (IR) em várias regiões do mundo com recursos limitados. No âmbito do acordo, a Mentice se compromete a contribuir com simuladores de software, hardware e conhecimento para as equipes educacionais de radiologia intervencionista do RAD-AID.

Comentando sobre o acordo, o diretor executivo da Mentice, Göran Malmberg, disse: "A RAD-AID faz um trabalho incrível, levando os benefícios da radiologia intervencionista às comunidades carentes do mundo inteiro. É uma grande honra e um privilégio trabalhar com a organização RAD-AID, ajudando a melhorar o acesso ao atendimento de saúde para pacientes e os resultados nessas comunidades carentes."

Lançada em 2008, a RAD-AID é uma organização sem fins lucrativos 501c3 que tem o compromisso de levar tecnologias e soluções de radiologia e imagem para países em desenvolvimento e comunidades medicamente carentes. "É fácil esquecer", acrescentou Malmberg, "que até mesmo as imagens de raios X relativamente de baixo custo são um luxo. A Mentice pode oferecer uma contribuição real, ajudando a melhorar o acesso e o desempenho da radiologia intervencionista."

A RAD-AID está presente em mais de 30 países do mundo inteiro e abrange mais de 10 mil voluntários de 100 países, 73 organizações de comitês de universidades e uma conferência anual sobre radiologia na saúde global. "Os programas da RAD-AID são multidisciplinares e reúnem iniciativas inovadoras em tecnologia, planejamento de infraestrutura e educação. Essa cooperação multidisciplinar é essencial e, trabalhando com a Mentice, podemos ajudar a levar programas eficazes de radiologia intervencionista a alguns dos pacientes mais necessitados do mundo", disse o Dr. Daniel Mollura, fundador e diretor executivo da RAD-AID International.

Para saber mais sobre a RAD-AID, vá para: www.rad-ord.org

A Mentice é líder mundial em soluções de desempenho com base em realidade virtual para terapias endovasculares. Nossas soluções ajudam os profissionais da área de saúde a adquirir habilidades, desenvolvimento contínuo e planejamento pré-procedural - levando a uma melhor produtividade e resultados. As soluções da Mentice são cientificamente validadas e foram desenvolvidas especificamente para provedores de assistência médica e para o setor de saúde. As intervenções neurovasculares, cardiovasculares e periféricas são apenas algumas das áreas cobertas pelos nossos sistemas. Saiba mais sobre os recursos e benefícios das soluções da Mentice em:www.mentice.com.

Para mais informações: Stacy Hammar, gerente de Comunicações de Marketing EMEA +46 (0) 31 339 94 94 stacy.hammar@mentice.com

