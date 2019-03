Vídeo eleitoral provoca indignação em Israel

Um vídeo eleitoral que mostra uma ministra usando um perfume com o nome "fascista" provocou indignação nas redes sociais em Israel, único espaço no momento em que é possível exibir clipes de propaganda para as eleições legislativas de 9 de abril.

No vídeo, a fotogênica ministra da Justiça, Ayelet Shaked - candidata chamada de "fascista" por seus oponentes - aparece usando um frasco de perfume com o nome "fascista". Ao final, afirma com ironia: "Para mim, este é o perfume da democracia".

Como a propaganda política na TV é autorizada apenas duas semanas antes das eleições, os partidos estão usando sobretudo as redes sociais para fazer campanha.