Comunicado do Business Wire :OnMiners S.A.

OnMiners S.A (www.onminers.com) recentemente ganhou a distinção de se tornar a primeira empresa a introduzir uma extraordinária gama de plataformas de mineração de criptomoedas endotérmicas. Uma equipe de investidores trabalhando para tornar a mineração de criptografia simples e lucrativa, a OnMiners introduziu três sondas de mineração altamente eficientes, utilizando a mais recente tecnologia de chip endotérmico. Cada um desses produtos oferece as maiores taxas de hash disponíveis no mercado, minimizando o consumo de energia e a geração de calor/ruído.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190319005201/pt/

On2U (Photo: Business Wire)

As três plataformas de mineração OnMiners chamadas On2U, On4U e OnTower podem minerar Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, Dash e Zcash. Os usuários podem começar a minerar suas moedas preferidas imediatamente, porque todas as unidades vêm pré-configuradas e só precisam ser conectadas. A característica mais notável dessas plataformas de mineração é a sua natureza endotérmica. Ao contrário de qualquer outro produto semelhante no mercado, esses minérios absorvem a energia do calor do entorno, em vez de liberá-lo. Isso garante um consumo de energia incomparavelmente baixo para as unidades.

A seguir, mencionamos as taxas de energia oferecidas pelos produtos para mineração de moedas diferentes.

On2U: 140 TH/s para Bitcoin, 38 GH/s para Litecoin, 5 GH/s para Ethereum, 230 KH/s para Monero, 1,3 TH/s para Dash e 1,1 MH/s

On4U: 270 TH/s para Bitcoin, 75 GH/s para Litecoin, 9 GH/s para Ethereum, 450 KH/s para Monero, 2,5 TH/s para Dash e 2,1 MH/s

OnTower: 1620 TH/s para Bitcoin, 450 GH/s para Litecoin, 54 GH/s para Ethereum, 2700 KH/s para Monero, 15 TH/s para Dash e 12,6 MH/s

Todas as plataformas de mineração da OnMiners são entregues em todo o mundo, exceto nos países da zona de guerra. Estes produtos são compatíveis com tomadas universais 110v-240v e vêm com uma garantia de fábrica de um ano.

"Com as taxas hash-power como nunca antes, estamos extremamente confiantes de que nossas plataformas de mineração terão um impacto revolucionário no mercado," disse Hisao Saito, CEO da OnMiners.

Para saber mais sobre OnMiners https://www.onminers.com/

Sobre

OnMiners é uma empresa fundada por um grupo de investidores que investiram na nova geração de CHIP Endothermic Multi Algorithm. Seu objetivo é fornecer mineradores de criptomoedas que sejam poderosos, mas que tenham menor consumo de energia. Utilizando a tecnologia de chip endotérmico, a OnMiners oferece uma gama abrangente de equipamentos de mineração que são mais fáceis de configurar, liberam menos calor em comparação com outros e economizam contas de energia para os usuários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190319005201/pt/

Lucie Weber lucie@onminers.com +352 27 86 12 84 www.onminers.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.