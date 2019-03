Carta achada pela polícia confirmaria pista terrorista do ataque na Holanda

Os investigadores do ataque de Utrecht indicaram nesta terça-feira que consideram seriamente a pista terrorista depois de ter achado uma carta no carro do principal suspeito.

Em um comunicado conjunto, o Ministério Público holandês e a polícia informaram que por ora não foi estabelecido nenhum vínculo entre o suspeito de origem turca e as vítimas do ataque de segunda-feira em um VLT da cidade, no qual três pessoas morreram e cinco ficaram feridas.

Na véspera, as autoridades holandesas afirmaram que provavelmente o ataque teve uma motivação terrorista, mas que "não podiam descartar" outros motivos, como uma disputa familiar.