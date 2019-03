Norsk Hydro sofre ataque de hackers

Um dos maiores produtores de alumínio do mundo, o grupo norueguês Norsk Hydro, com investimentos no Brasil, afirmou nesta terça-feira que foi vítima de um ataque de hackers que afeta suas operações.

"Hydro foi vítima de um ciberataque em massa na madrugada desta terça-feira que afeta as operações em vários setores de atividade da empresa", afirma o grupo em um comunicado.

O porta-voz da empresa, Halvor Molland, afirmou que ainda é muito cedo para determinar a origem do ataque e saber se afetará a produção.

O ataque aconteceu um dia depois do anúncio da nova presidente da empresa, Hilde Merete Aasheim.

Norsk Hydro possui a maior refinaria do mundo de alumina (o ingrediente base para fabricar o alumínio), a Alunorte, no Brasil.