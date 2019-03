Comunicado do Business Wire :WeWork Companies Inc.

WeWork Companies Inc. (a "Companhia"), como emissora de suas 7,85% 'Senior Notes" (obrigações principais) com vencimento em 2025 (as "Senior Notes"), vai realizar uma conferência na segunda-feira, 25 de março de 2019, às 17h, horário da costa leste, para o benefício de certos participantes qualificados, a fim de discutir os resultados financeiros da Companhia para o ano fiscal de 2018.

Detentores atuais e beneficiários das Senior Notes, potenciais legítimos compradores das Senior Notes, que são compradores institucionais qualificados (conforme definido na Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933) ou pessoas não norte-americanas (conforme definido no Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933), analistas de valores mobiliários e instituições financeiras formadoras de mercado podem obter acesso às informações de chamada para a teleconferência registrando-se no site seguro da empresa em investors.wework.com. Informações adicionais sobre a chamada (incluindo o número de discagem) serão fornecidas no site seguro.

As partes que solicitarem acesso ao site seguro da Companhia deverão fornecer certas declarações e garantias confirmando sua condição de titulares ou beneficiários efetivos das Senior Notes, compradores institucionais qualificados das Senior Notes, ou analistas de valores mobiliários ou formadores de mercado e que as informações fornecidas em o site seguro da Companhia serão tratadas como confidenciais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Consultas de investidores: Aristaia Vasilakis Investor@wework.com

Consultas da imprensa: Dominic McMullan Press@wework.com

