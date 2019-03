Pompeo diz que ficará no cargo até que Trump o demita pelo Twitter'

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, que mantém um bom relacionamento com Donald Trump, brincou nesta segunda-feira ao dizer que deixará o governo quando descobrir que foi demitido por um tuíte do presidente.

O chefe da diplomacia americana fez, assim, uma referência ao destino de seu antecessor, Rex Tillerson.

Perguntado em um fórum em seu estado natal do Kansas sobre quanto tempo permanecerá no cargo, Pompeo respondeu: "Estarei aqui até que me tirem do cargo pelo Twitter".

"Algo com o que não conto, pelo menos até hoje", disse Pompeo entre as risadas do público, antes de elogiar Trump.

Pompeo, que era diretor da CIA no começo mandato de Trump, costuma ser cuidadoso com o presidente e se tornou um dos poucos membros do gabinete a não bater de frente com ele.

Vários republicanos querem convencer Pompeo, um ex-congressista que é popular entre os conservadores, de que se apresente para uma cadeira no Senado pelo Kansas no ano que vem, quando Trump deverá tentar a reeleição.

O secretário de Estado foi evasivo sobre suas intenções. Em uma entrevista ao The Wichita Eagle, um jornal de Kansas, Pompeo, que é cristão evangélico, disse sobre seu futuro político: "Deus me levará ao lugar certo".