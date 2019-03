Adolescentes morrem pisoteadas na festa de St. Patrick na Irlanda do Norte

Três adolescentes morreram no domingo durante uma festa organizada em Cookstown, na Irlanda do Norte, na ocasião do Dia de São Patrício, quando foram pisoteadas por uma avalanche de pessoas tentando entrar em um evento, informou a polícia nesta segunda-feira.

Uma adolescente de 17 anos, um garoto de 17 anos e outro de 16 anos morreram no acidente, que ocorreu em frente ao Greenvale Hotel em Cookstown na noite de domingo.

"Parece que uma multidão de jovens, uma grande multidão, começou a empurrar para entrar no evento", disse o vice-chefe de polícia da província britânica, Mark Hamilton, em um comunicado.

"Nossas investigações preliminares mostram que houve um empurra-empurra na direção da porta da frente do hotel e, nisso, as pessoas parecem ter caído", acrescentou.

Dois outros adolescentes estão sendo tratados por ferimentos sofridos durante este episódio. Testemunhas oculares também falaram sobre a ocorrência de uma briga.