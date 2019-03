Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

O Project Management Institute (PMI) divulgou hoje o relatório Pulse of the Profession®, que revela que empresas desperdiçaram quase 12% de seus investimentos em gastos do projeto no ano passado devido ao desempenho insatisfatório - um número que praticamente não foi alterado nos últimos cinco anos. Como solução, o PMI está convocando líderes de projetos do mundo inteiro para avaliar e reforçar o seu Quociente de Tecnologia de Gerenciamento de Projetos ou PMTQ. O PMI desenvolveu os princípios do PMTQ, baseando-se em percepções de empresas inovadoras que priorizavam a aquisição e o conhecimento em habilidades digitais, além do compromisso com uma forte cultura de gerenciamento de projetos.

O PMTQ adiciona uma camada de gerenciamento de projetos ao conceito de quociente de tecnologia (TQ), que é definido como a capacidade de uma pessoa para adaptar, gerenciar e integrar avanços de conteúdo em tecnologia para um projeto ou empresa.

"Em trabalhos do futuro, as equipes de projeto estarão cada vez mais dependentes da tecnologia como um facilitador ou, às vezes, como um membro da equipe", disse Murat Bicak, vice-presidente sênior, Estratégia do PMI. "Ter um forte PMTQ e ser tecnologicamente fluente será essencial para qualquer pessoa encarregada em tornar a estratégia em realidade."

Os dados do Pulse of the Profession 2019, a pesquisa global anual de profissionais de gerenciamento de projetos do PMI, foram usados para identificar inovadores do PMTQ - empresas que priorizam o desenvolvimento de habilidades digitais para gerenciamento de projetos - contra os retardatários.

PRINCIPAIS COMPONENTES DO PMTQ

-- Curiosidade sempre ativa: gerentes de projeto com um alto PMTQ estão sempre em busca do que vem a seguir e testando novas abordagens, ideias, perspectivas e tecnologias de entrega de projetos. Os dados do Pulse revelam que os inovadores do PMTQ demonstram uma forte capacidade de mudar sua maneira de executar o trabalho. De fato, 60% das empresas indicam o uso de práticas de gerenciamento de projetos híbridas, em comparação com 29% dos retardatários do PMTQ.

-- Liderança com tudo incluído: aqueles com um alto PMTQ não apenas gerenciam efetivamente as pessoas, mas também a tecnologia - assim como as pessoas que gerenciam a tecnologia. Impressionantes 78% dos inovadores de PMTQ dão prioridade ao desenvolvimento de habilidades de negócios de gerenciamento de projetos, incluindo o gerenciamento de pessoas, contra apenas 5% de retardatários do PMTQ, de acordo com dados do Pulse.

-- Um conjunto de talentos à prova de futuro: os inovadores do PMTQ recrutam e retêm talentos do projeto com as habilidades necessárias para a força de trabalho digital. Eles identificam funcionários que podem acompanhar as tendências e adaptar suas habilidades de acordo. De acordo com os dados do Pulse , 82% dos inovadores do PMTQ (contra 9% dos retardatários do PMTQ) dão prioridade ao desenvolvimento de habilidades técnicas de gerenciamento de projetos e 81% oferecem treinamento contínuo para gerente de projetos (contra 34% de retardatários do PMTQ).

Ganhar e manter um PMTQ superior exige suporte de todos os níveis de uma empresa. Embora os líderes de empresas frequentemente expressem o desejo de ganhar mais e conseguir mais trabalhadores com know-how para utilizar a tecnologia, ainda há uma desconexão em como eles estão dispostos a alcançar isso. Na verdade, a Accenture descobriu que, embora 60% dos líderes empresariais tenham aumentado os seus investimentos em IA em 2017, apenas 3% disseram que investiriam significativamente em programas de treinamento e reciclagem até 2020.i Os líderes de empresas devem reconhecer a importância do desenvolvimento da fluência digital por toda a empresa para que os gerentes de projeto possam produzir melhor as tarefas solicitadas.

Quando os líderes de empresas observam e oferecem suporte aos gerentes de projeto em sua missão de PMTQ, nossos dados do Pulse of the Profession mostram que empresas inovadoras de PMTQ assumem a liderança nos resultados do projeto. Seus projetos têm maior probabilidade de alcançar as metas originais e de serem entregues no prazo e dentro do orçamento, enquanto reduzem o aumento da distorção de escopo e o fracasso total.

Isso não só significa que os inovadores de PMTQ economizam dinheiro e melhoram as taxas de satisfação das partes interessadas, mas quando os projetos falham, a parte do orçamento perdida é menor do que a dos retardatários do PMTQ (8,5% versus 16,3%).

