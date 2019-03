Comunicado do Business Wire :Canndescent

Cimentando seu papel como um pioneiro da indústria, Canndescent ? concluiu o primeiro projeto solar de escala comercial da indústria de cannabis, alimentando sua instalação de produção interna em Desert Hot Springs, CA. Fornecendo energia renovável no local, o sistema de 282,6 quilowatts usa 734 módulos solares em sete estruturas de garagens diferentes para energizar a instalação histórica de produção de cannabis da empresa, que também chamou a atenção em 2016 como a primeira operação permitida pela municipalidade da Califórnia. O sistema de energia limpa e de última geração compensa anualmente mais carbono do que uma floresta de 430 acres e reduz as emissões de carbono atmosféricas anuais em 365 toneladas métricas (por estimativa da NREL e da EPA).

Canndescent's Municipal Plaque (Photo: Business Wire)

Como a primeira empresa de maconha a impulsionar um projeto de cultivo interno em escala com energia solar renovável, a Canndescent fornece um modelo essencial para a sustentabilidade em uma indústria onde os produtores externos tributam os recursos hídricos e os produtores de efeito estufa indoor e light consomem cerca de 1% do total da eletricidade produzida nos Estados Unidos. Atualmente, o projeto produz energia suficiente para cobrar cerca de 20% dos smartphones dos EUA por um dia e destaca um caminho em potencial para separar a agricultura de muitos de seus impactos ambientais negativos. Cultivando internamente com energia solar, o projeto combina as curvas de plantio e a eficiência da água associadas ao cultivo hidropônico em ambientes fechados e à eficiência energética encontrada em outras formas de cultivo. Historicamente, a indústria da Cannabis escolheu entre as abordagens interior, exterior e estufa. Com o primeiro projeto solar do tipo, a empresa cria uma quarta opção que chama de greendoor? que une eficiência de água, eficiência energética e crescimento livre de pesticidas em um formato interno.

Além de superar as barreiras tradicionais de cultivo, a instalação de Cannabis movida a energia solar é um iconoclasta político. Harmoniza os temas progressistas de energia e medicina alternativas com o tema conservador da iniciativa privada, criando impacto social em uma Zona de Oportunidade. A empresa investiu um total combinado de US $ 3,75 milhões para reformar seu armazém de 11.000 pés quadrados de produção solar e de Cannabis, e produz cerca de 10.000 libras de maconha em uma cidade onde 34% da população vive abaixo da linha da pobreza. Scott Matas, prefeito de Desert Hot Springs, sorriu: "Desde o início, a Canndescent elevou nossa comunidade, contribuindo com US $ 500.000 em impostos locais de Cannabis e criando 150 empregos. Adicionando energia renovável ao que foi o primeiro projeto de cultivo a ser inaugurado no Coachella Valley, a Canndescent continua iluminando o caminho a ser seguido pelos outros."

O CEO da Canndescent, Adrian Sedlin, disse: "Nós encomendamos o projeto solar porque o consumidor moderno merece e exige que criemos produtos excepcionais usando práticas excepcionais." Sedlin acrescentou: "Como uma indústria que está amadurecendo neste momento, é natural e apropriada para o setor da indústria de Cannabis e Canndescent para liderar a comunidade empresarial na abordagem de alguns dos maiores desafios do mundo."

Já excedendo o requerimento da Comissão de Energia da Califórnia para que novos edifícios não residenciais tenham cobertura solar até 2023, a Canndescent construiu o projeto em oito semanas após uma luta de dois anos para obter aprovação e financiamento para o projeto. O diretor de Compliance da Canndescent, Tom DiGiovanni, disse: "Dadas as restrições em torno da Cannabis para empréstimos e as complexidades dos projetos de energia e construção civil da Califórnia em geral, isso foi extraordinariamente difícil de realizar. No entanto, concluímos e estabelecemos um modelo para que a "indústria verde" seja mais ecológica."

Para acelerar a adoção de energia solar e práticas de cultivo de Cannabis, a Canndescent lançará um papel branco no 2T19 compartilhando seus planos de projetos de energia solar como opensource. A empresa também lançou um vídeo do projeto, e planejou uma visita ao local na segunda-feira, dia 18 de março de 2019.

Sobre a Canndescent

A Canndescent permite que os adultos diminuam o ruído, liberem o momento e transformem suas vidas com produtos de cannabis ultra-premium. Em 2015, a Canndescent se tornou a primeira cultivadora de Cannabis no mundo a abandonar os tradicionais nomes de estirpe e Cannabis baseada em efeitos pioneiros, vendendo suas flores sob os nomes Calm, Cruise, Create, Connect e Charge. Em 2016, a empresa abriu a primeira instalação municipalmente permitida na Califórnia; em 2017, a Canndescent se tornou a marca de flores mais vendida da Califórnia, e em 2018 a empresa se tornou a marca de produtos de luxo de flores mais vendida no estado. Os consumidores podem comprar produtos Canndescent nos principais serviços de dispensário e entrega em toda a Califórnia e podem aprender mais sobre a empresa em www.canndescent.com.

