Comunicado do Business Wire :Dynatrace LLC

A empresa de inteligência de software Dynatrace LLC anunciou hoje que ela figura na posição mais alta para "capacidade de execução" e "abrangência de visão" no Quadrante Mágico de 2019 do Gartner no quesito Gerenciamento de desempenho de aplicativos (APM)*.

"Estamos orgulhosos de ver nossa posição neste ano e queremos estender nossa gratidão aos nossos clientes, que constantemente desafiam e nos inspiram a continuar ampliando os limites da inovação", disse John Van Siclen, CEO da Dynatrace.

"Há alguns anos prevíamos que a transformação digital seria na nuvem e que a nuvem empresarial emergente criaria uma grande disrupção em todo o cenário de aplicativos e infraestrutura. Adotamos uma abordagem radical, para reconstruir a partir do zero uma nova plataforma destinada a atender aos novos requisitos de monitoramento dinâmico de nuvem na web. Com nossa exclusiva abordagem orientada à Inteligência Artificial (IA) e automação avançada, nossos clientes desfrutam de respostas e insights, em vez de simplesmente clicar nos dados, perder-se nos registros ou ter de adivinhar a causa raiz. Acreditamos e estamos satisfeitos que o sucesso de mercado da abordagem altamente diferenciada da Dynatrace está sendo reconhecida por líderes de pensamento como o Gartner."

Steve Tack, vice-presidente sênior de Gerenciamento de Produtos da Dynatrace, destacou o molho secreto da empresa: "O mecanismo de inteligência artificial, Davis, está no centro da nossa solução e nos diferencia de qualquer outra coisa. O Davis pode causar, quantificar o impacto nos negócios e direcionar para a causa raiz exata dos problemas, em vez de traçar meras suposições baseadas na correlação. Além disso, abrimos o mecanismo de IA para ingerir dados e eventos de soluções de terceiros, o que possibilita uma maior automação e abre o caminho para operações autônomas na nuvem".

Acreditamos que o sólido relacionamento da Dynatrace com seus clientes se reflete no Gartner Peer Insights, que são opiniões de clientes coletadas e verificadas pela empresa de análise ao longo do ano:

-- "Mais além do gerenciamento de desempenho de aplicativos, a Dynatrace oferece uma plataforma completa de visibilidade e inteligência de software, que ajuda muitos clientes a identificar os problemas e fornecer os dados precisos no ambiente do cliente." - Engenheiro sênior de Gerenciamento de TI no setor de Serviços

-- "Trabalhar com a Dynatrace tem sido uma das melhores experiências de fornecedores dos últimos tempos. A capacidade de ver dependências, relacionamentos, processos, métricas do sistema operacional e muito mais, simplesmente a partir de uma instalação simples do OneAgent, é realmente um monitoramento da geração 3. Eles estão liderando o caminho e na direção certa." - Administrador sênior de middleware no setor de Fabricação

-- "A melhor coisa sobre o produto é sua facilidade de configuração para um ambiente hospedado em nuvem executando microsserviços. Isso requer uma etapa única a ser repetida por meio da automação e, em seguida, o cliente não precisa mais tocar no agente e ainda assim continua obtendo novos recursos, graças às capacidades de atualização automática do agente e às as entregas contínuas que a Dynatrace oferece ao sistema regularmente." - Chefe de Tecnologia no setor de Serviços Financeiros

Inovação contínua e um desejo de oferecer mais valor aos clientes, a Dynatrace segue avançando mais além do APM, como evidenciada por uma série de anúncios técnicos recentes:

-- Solução AIOps líder de mercado aberta a terceiros para gerenciamento autônoma inteligente da nuvem

-- Infraestrutura na nuvem com tecnologia de IA, seu monitoramento usa uma abordagem automatizada para a infraestrutura da nuvem e gerenciamento de contêineres em escala (LINK)

-- Recurso de repetição de sessão permite a reprodução de 4k de jornadas reais do usuário em uma experiência do tipo "filme"

-- Recursos ampliados de plataforma em nuvem para Amazon Web Services, Microsoft Azure, Red Hat OpenShift e Google Cloud Platform.

* Gartner, Quadrante Mágico para Gerenciamento de desempenho de aplicativos, Charley Rich, Federico De Silva, Sanjit Ganguli, 14 de março de 2019. Antes de 2015, a Dynatrace está listada como Compuware. A Dynatrace foi desmembrada da Compuware após a privatização da Compuware em dezembro de 2014.

Isenção de responsabilidade do Gartner

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Os comentários no Gartner Peer Insights constituem as opiniões subjetivas de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não representam os pontos de vista do Gartner ou de suas afiliadas.

