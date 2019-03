Mais de 30.000 casos de sarampo na Ucrânia, país europeu mais afetado

Onze pessoas morreram devido ao sarampo e mais de 30 mil pessoas sofreram com esta doença desde o início do ano na Ucrânia, o país europeu mais afetado por esta doença, anunciou o Ministério da Saúde da Ucrânia na segunda-feira.

A vítima mais recente é uma menina de nove anos que morreu no sábado na região Rivné (oeste), levando a 11 o número de mortes por sarampo desde o início do ano, informou o ministério em um comunicado.

No total, cerca de 17.000 menores e 13.000 adultos foram infectados em 2019, segundo a mesma fonte.

As regiões com mais casos são as do oeste do país: Lviv, Rivné, Vinnytsya, Khmelnytsky, bem como a capital, Kiev, disse uma porta-voz do Ministério da Saúde, Maryna Dadinova.

Desde 2017, a Ucrânia experimentou um surto sem precedentes desta doença altamente contagiosa. No ano passado, cerca de 54 mil casos de sarampo foram registrados, 16 deles fatais, um recorde na Europa.

Este é o maior número de enfermos por essa doença na ex-república soviética desde sua independência em 1991. Em 2006, houve também um aumento significativo de casos, cerca de 43.000, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

As autoridades ucranianas tentam justificar a crise atual com a escassez de vacinas nos anos anteriores e a forte oposição da população geral à vacinação.