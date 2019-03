AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2019 ATÉ TERÇA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Trump conversa com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 20)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança da ONU discute conflito no Iêmen -

(+) CARACAS (Venezuela) - Escritório de direitos humanos da ONU envia equipe à Venezuela - (até 22)

Europa

(+) DUBLIN (Irlanda) - Presidente da UE, Donald Tusk, visita a Irlanda -

WIESBADEN (Alemanha) - Julgamento sobre o suposto estupro de uma menina de 11 anos por um solicitante de asilo que também é acusado de assassinar adolescente -

GENEBRA (Suíça) - Painel de especialistas da OMS realiza reunião sobre edição de DNA humano, com coletiva de imprensa planejada -

BERLIM (Alemanha) - Alemanha pretende abrir leilão para frequências de 5G em meio a debate sobre a inclusão da gigante chinesa Huawei -

PARIS (França) - Ex-deputado Jean Wyllys lidera encontro organizado pela Anistia Internacional - 10H00

(+) GENEBRA (Suíça) - Direitos Humanos na Venezuela: conferência de imprensa do Secretário de Estado adjunto americano - 12H45

GENEBRA (Suíça) - 40º sessão do Conselho dos Direitos Humanos da ONU - (até 22 de Março)

Oriente Médio e África do Norte

ARGEL (Argélia) - Apelos a manifestações em todo o país contra extensão de mandato de Bouteflika -

(+) CIDADE DO KUWAIT (Kuwait) - Secretário de Estado americano, Mike Pompeo, em viagem ao Kuwait, Israel e Líbano - (até 23)

Ásia-Pacífico

Sittwe (Mianmar) - Veredicto em julgamento de traição do líder étnico Rakhine Aye Maung -

QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Acordo Disney-Fox perto de ser concluído -

BRASÍLIA (Brasil) - Taxa selic -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Possível terceira votação no Parlamento britânico sobre o Brexit -

GENEBRA (Suíça) - Chanceler russo Serguei Lavrov fala na conferência do desarmamento em Genebra -

GENEBRA (Suíça) - Discurso da alta comissária da ONU para os Direitos Humanos sobre a Venezuela -

BERLIM (Alemanha) - Diretor do Observatório Sírio para Direitos Humanos realiza coletiva de imprensa sobre combatentes do EI detidos no norte da Síria - 08H00

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Ministros das Relações Exteriores das Filipinas e China se reúnem para melhorar as relações apesar das disputas no Mar da China Meridional - 02H15

QUINTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2019

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial -

América

SANTIAGO (Chile) - Visita de Jair Bolsonaro ao Chile - 17H00 (até 23)

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - última cúpula da UE com o Reino Unido - (até 22)

LONDRES (Reino Unido) - Decisão de política monetária do Banco da Inglaterra, ata de reunião - 10H00

PARIS (França) - Tribunal Constitucional decide sobre legalidade de testes ósseos em crianças migrantes - 15H00

(+) ROMA (Itália) - Presidente chinês Xi Jinping visita a Itália, Mônaco e França - (até 26)

(+) BERLIM (Alemanha) - Merkel fala ao Parlamento antes de cúpula da UE e Brexit - 06H00

Ásia-Pacífico

ÍNDIA - Festival Holi das cores hindu -

SEXTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2019

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Água -

América

CHILE - Chefes de Estado sul-americanos lançam novo bloco regional -

SÁBADO, 23 DE MARÇO DE 2019

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Marcha em defesa de um segundo referendo do Brexit - 10H00

MILÃO (Itália) - Há 100 anos, Mussolini fundava o movimento fascista -

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Fórum de Desenvolvimento da China - 08H00 (até 25)

DOMINGO, 24 DE MARÇO DE 2019

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Aniversário de um comício em massa contra a violência armada nos EUA após um tiroteio no colégio da Flórida -

(+) VALDEZ (Estados Unidos) - 30º aniversário do derramamento de óleo da Exxon Valdez -

Oriente Médio e África do Norte

(+) DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Global Teacher Prize de US $ 1 milhão -

África

(+) COMORES - Eleição presidencial -

(+) BURKINA FASO - Referendo sobre nova Constituição -

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019

América

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Conta corrente e investimentos estrangeiros diretos (fevereiro) -

(+) CUPERTINO (Estados Unidos) - Evento Apple, anúncio esperado sobre serviço de streaming -

TERÇA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2019

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - 40 anos atrás, Israel e Egito assinavam o tratado de paz de Camp David -

Oriente Médio e África do Norte

(+) SANA (Iêmen) - Quarto aniversário da entrada da Arábia Saudita na guerra do Iêmen -