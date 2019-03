Três pessoas morreram e nove ficaram feridas em um tiroteio na cidade holandesa de Utrecht, informou o prefeito nesta segunda-feira, afirmando que as autoridades trabalham com base no fato de que foi um ataque terrorista.

"Neste ponto, podemos confirmar 3 mortes e 9 feridos, três deles graves", disse o prefeito de Utrecht, Jan van Zanen, em vídeo transmitido pela rede social Twitter.