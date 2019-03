A Turquia e o Irã lançaram, nesta segunda-feira (18), uma "operação conjunta" contra os rebeldes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) em território turco, declarou o ministro turco do Interior, Süleyman Soylu.

"Esta manhã, às 08H00 [02H00 de Brasília], iniciamos uma operação conjunta com o Irã contra o PKK em nossa fronteira oriental", declarou Soylu, sem fornecer outros detalhes, citado pela agência de notícias estatal Anadolu.